Harry divorzia da Meghan, l’appello segreto di William

Gli esperti della famiglia britannica sostengono che Harry potrebbe decidere di tornare a Londra, ma questo potrebbe portare al divorzio.

Quella che i tabloid britannici hanno ribattezzato Megxit, ovvero l’abbandono del titolo e dei ruoli istituzionali dei duchi del Sussex non è mai stata completata. E’ passato un anno da quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare l’Inghilterra per trasferirsi prima in Canada e poi in California. Quando il secondogenito di Carlo ha preso questa decisione, la Regina Elisabetta è stata molto chiara: sei dentro o fuori dalla famiglia reale. Tuttavia ancora la decisione definitiva non è stata presa ed anche l’associazione che i duchi del Sussex volevano aprire attualmente è stata accantonata.

Ufficialmente i ritardi di cui sopra sono stati giustificati con il Covid, ma secondo l’esperto di affari reali Caprarica dietro c’è ben altro. Il corrispondente Rai in Inghilterra è convinto che l’anno passato negli States abbia creato malcontento in Harry, il quale non si sente a proprio agio in un contesto non suo e comincia a provare nostalgia per la vecchia vita per i ruoli istituzionali che gestiva e per i rapporti con la nonna ed il resto dei familiari.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Harry vuole tornare in Inghilterra: divorzierà da Meghan?

Sembra insomma che il principe Harry abbia una gran voglia di tornare in Inghilterra, una volontà che cozza con quella della moglie Meghan. A differenza del consorte, infatti, l’ex attrice si trova a meraviglia in America e non prova alcun desiderio di tornare in Inghilterra. Sia perché lo stile di vita che sarebbe costretta a tenere non le piace, sia perché gli attriti con la famiglia del marito e specie con la cognata Kate Middleton non sono mai stati appianati.

Leggi anche ->Meghan Markle, il suo nome tolto dai documenti ufficiali: crisi in famiglia reale

Pare che durante le festività natalizie Harry e William si siano sentiti spesso e che questo riavvicinamento potrebbe condurre ad una decisione drastica. Dopo il 95° compleanno della Regina ci si attende che Carlo diventi ufficialmente il reggente e questo avvicinerebbe William alla corona ed al trono. In questo caso l’erede designato vorrebbe accanto il fratello, al quale affiderebbe maggiori incarichi e responsabilità. Una prospettiva che fa sicuramente gola ad Harry e che potrebbe sciogliere i suoi dubbi.

Leggi anche ->Meghan Markle, la paura del principe Harry: “Voci di divorzio…”

L’unico ostacolo, spiega ancora Caprarica, rimane proprio Meghan. Se l’attrice non si dovesse convincere a tornare nel Regno Unito, l’unica soluzione sarebbe dunque il divorzio. Per l’esperto di affari reali questa decisione sarebbe la più giusta: “Lo abbiamo visto già con lo zio di Elisabetta, re Edoardo, che ha abdicato per amore di Wallis Simpson e poi se n’è rammaricato per tutta la vita”.