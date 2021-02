Grande Fratello, haters usano il figlio di Pretelli contro la Salemi VIDEO

I contestatori di Giulia Salemi si radunano all’esterno della casa del Grande Fratello Vip ed urlano una cosa bruttissima a Pier Paolo Pretelli.

Al ‘Grande Fratello Vip’ in questa edizione che è giunta alle sue settimane residue ne abbiamo viste davvero di tutti i colori. Tra espulsioni, ingressi in corso d’opera, storie d’amore vere, presunte o mancate, accuse di televoto truccato ed anche una tragedia che ha riguardato Dayane Mello, ecco che pure i fans riescono a lasciare un impatto diretto su quello che è il reality.

Infatti diversi ammiratori della trasmissione, che evidentemente però non devono avere in simpatia Giulia Salemi, si sono avvicinati fino alle mura che delimitano il perimetro della casa più spiata d’Italia. E da loro sono partite delle urla rivolte a Pierpaolo Pretelli, che viene avvisato di quello che starebbe avvenendo all’esterno. “Pier, tuo figlio non guarda più la tv per colpa di Giulia”, si è sentito in maniera distinta. Stefania Orlando, che al Grande Fratello Vip si ritrova ancora a concorrere e viene indicata come tra i favoriti per la vittoria finale, ha anche ripetuto la frase urlata a squarciagola da questi haters della Salemi.

ma ste pazze hanno veramente urlato ‘pier tuo figlio non guarda più la tv per giulia’

MA FATE PENA#prelemi pic.twitter.com/OgJJPMHc4P — mar 🍃 (@adorvmine) February 11, 2021

Tommaso Zorzi ha subito condannato quanto accaduto, parlando di un comportamento assolutamente fuori luogo. E lo stesso hanno fatto in tanti sui social network commentando quel che è successo. Tra il 30enne lucano di Matera e la 27enne influencer piacentina l’intesa è al massimo.

I due fanno coppia fissa e con tutta probabilità la loro relazione continuerà anche una volta che il Grande Fratello giungerà al termine. Con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli ha definitivamente dimenticato Elisabetta Gregoraci. Ma la cosa è reciproca, visto che quest’ultima continua a restare sempre molto vicina al suo ex marito, Flavio Briatore.