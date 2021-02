Francesco Chiofalo offeso dalla D’Urso: la frase che nessuno si aspettava

Barbara D’Urso spiazza tutti a Pomeriggio 5. Ecco cosa ha detto a Francesco Chiofalo dopo l’intervento di chirurgia estetica al naso.

Francesco Chiofalo – e soprattutto i suo naso post “ritocchino” – protagonisti a Pomeriggio 5. L’ex fidanzato di Selvaggia Roma oggi è stato ospite di Barbara D’Urso nello spazio dedicato al gossip, e le sorprese non sono mancate.

Quel ruvido commento sul “ritocchino” di Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha spiegato una volta per tutte le ragioni della sua scelta: “Ho deciso di rifarmi il naso, perché sostanzialmente non mi piaccio. Non accetto la mia immagine fin da quando ero piccolino. Mi sembra sempre di avere l’aspetto di un tamarro, di essere fuori luogo nei contesti eleganti. Ho fatto l’intervento per sembrare più signorile”. Tant’è. Ma Barbara D’Urso ha risposto senza tanti convenevoli: “Sinceramente stavi meglio prima, che con questo nasino all’Alain Delon”. Di più: “Per sembrare più signorile, dovresti indossare un maglione a collo alto per coprire un po’ i tatuaggi”. Colpito e affondato.

Sul web si è subito scatenato un dibattito, pro o contro il “nuovo” naso di Francesco Chiofalo. Quanto a lui, per il momento non pare pentito. Subito dopo l’intervento aveva condiviso le sue impressioni con i follower su Instagram. “L’operazione è andata benissimo. Sono felicissimo perché finalmente mi sono levato quel naso che vedevo enorme. Ogni volta che mi guardavo allo specchio lo vedevo gigante in mezzo al mio volto. Immagino che molti di voi non lo reputavano enorme, ma vi assicuro che per me era così e volevo sottopormi da tempo a questo intervento. Non vedo l’ora di vedere la mia faccia, perché il naso cambia completamente la conformazione del viso”. Contento lui…

