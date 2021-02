Facebook, in arrivo la novità per gli audio in stile Clubhouse

Facebook imita Clubhouse: Zuckerberg sta lavorando a una funzione che riproponga le chat vocali del nuovo social network

In arrivo una novità per gli utenti di Facebook. Il social network vuole creare una nuova applicazione basata sull’audio simile a Clubhouse. Nonostante qualcuno dica che le due cose insieme non possano funzionare, le ultime notizie dicono che Facebook farà qualcosa di nuovo per i suoi utenti. Secondo il New York Times, Facebook sta sviluppando già la nuova applicazione. La testa statunitense assicura che i dirigenti di Facebook hanno ordinato di realizzare prodotti simili a Clubhouse. Questo sospetto ventilato dalla testata americana è stato rafforzato anche dalla presenza del CEO di Facebook Mark Zuckerberg, sulla piattaforma Clubhouse.

Facebook verso una nuova app audio