Covid, ressa nei negozi ma molte attività restano chiuse: il virus “fa shopping”

Il Covid non sembra arrestarsi. Mentre molte attività rimangono chiuse, la ressa nei negozi non passa certo inosservata. Ecco cosa succede.

I conta stanno diminuendo, ma non c’è dubbio che il virus stia ancora circolando. Ora che molte regioni sono passate in zona gialla, i controlli sono meno severi e nei negozi si vedono molti assembramenti.

Mentre continuano le proteste di ristoratori, proprietari di palestre e altri professioni, la situazioni nei centri commerciali e nei negozi aperti sembra surreale. Code e inosservanza del distanziamento sociale sembrano essere all’ordine del giorno.

Covid: un post di denuncia che fa riflettere

Gabriele Parpiglia ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post a dir poco emblematico della situazione. Il giornalista e conduttore televisivo si trovava all’Ikea di Milano e non ha potuto evitare di filmare la situazione. Una coda chilometrica con conseguente assembramento di persone.

Mentre nei centri commerciali il virus sembra non esistere, molte altre attività continuano ad essere in difficoltà. Tra aperture, chiusure e dpcm poco chiari, molti professionisti hanno dovuto chiudere le loro attività o non sono stati più in grado di riaprirle.

Quella denunciata da Parpiglia è una situazione diffusa in molti altri comuni italiani. La zona gialla ha dato il via libera alle uscite e gli affollamenti nelle vie dello shopping e nei centri commerciali sono stati quasi inevitabili. Molti temono un aumento dei contagi, ma a questa preoccupazione se ne aggiunge un’altra. Cosa succederà a tutti quegli esercenti che non hanno potuto riaprire? Teatri, scuole di ballo e molti altri settori si vedono e sentono dimenticati.

Mentre i loro rappresentanti chiedono risposte, lo shopping continua indisturbato ma i suoi effetti si vedranno solo tra qualche settimana. In attesa di nuove ordinanze, l’arrivo di San Valentino potrebbe far aumentare ancora il rischio di assembramento.