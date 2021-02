Coronavirus 11 febbraio: nuovo calo dei positivi, quasi 400 morti

Emergenza Coronavirus oggi 11 febbraio in Italia: nuovo calo dei positivi, quasi 400 morti, la situazione e gli aggiornamenti.

Numeri altalenanti anche oggi per quanto concerne l’emergenza Coronavirus in Italia, dove ci sono 15.146 nuovi casi a fronte di 292.533 tamponi. Significa che il tasso di positività rispetto a ieri sale oggi al 5,2% dal 4,1%. Ieri infatti l’incremento era stato di 12.956 su 310.994 tamponi.

Nelle ultime 24 sono stati registrati altri 391 decessi contro i 336 del giorno prima: in tutto le persone morte per la pandemia nel nostro Paese sono state 92.729. Il dato di coloro che hanno contratto il virus e hanno perso la vita, con molta probabilità, è anche più alto di quello ufficiale.

Dati Coronavirus 11 febbraio: la situazione aggiornata

Le notizie migliori arrivano da un nuovo incremento del numero di guariti e dimessi, quasi 20mila in più rispetto a ieri. Questo fa abbassare dunque il dato sugli attualmente positivi. In Italia oggi abbiamo poco più di 400mila malati in cura e di questi circa il 5% sono ricoverati negli ospedali. A proposito di ricoverati, questi sono 338 in meno rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 2.126 pazienti, con un calo meno netto, appena due in meno.

Per quanto concerne invece il dato sulla media settimanale, abbiamo avuto negli ultimi sette giorni 12.280 casi in media al giorno ovvero il 5% in più. La media dei decessi giornalieri cala ulteriormente del 13% e tocca oggi quota 355 morti al giorno nell’ultima settimana. Quasi 2,8 milioni i vaccini somministrati in totale, con una media settimanale di 80mila vaccinati al giorno.