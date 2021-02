Anne Hathaway, chi è il marito Adam Shulman: età, foto, carriera

La celebre attrice Anne Hathaway e il marito Adam Shulman sono una splendida e amata coppia. Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su Adam.

I famosissimi e amati attori Anne Hathaway e Adam Shulman sono una coppia da oramai moltissimi anni. Sposati da tempo ed innamorati più che mai, i due sono riusciti a sciogliere il cuore anche ai più duri. Scopriamo dunque insieme tutti i particolari della loro tenera storia d’amore e leggiamo nel dettaglio chi è e che cosa fa adesso il celebre Shulman.

Adam Shulman è nato a New York nel 1981, quest’anno compirà dunque 40 anni. L’uomo si è dimostrato fin da subito appassionato alla recitazione, conseguendo una laurea in teatro nel 2003, presso la Brown University. Il suo esordio in televisione è stato con la serie tv America Dreams, la quale ha riscosso un discreto successo e lo ha aiutato a consolidare la sua carriera da attore. Il ruolo più famoso di Shulman è stato senza dubbio quello del vice sceriffo Enos Strate, per il film Hazzard, I Duke alla riscossa.

Una particolarità di Shulman, che ha fatto sognare ed incuriosire tutti i fan, è la sua somiglianza fisica al celeberrimo William Shakespeare. Pare che il poeta fosse sposato con una donna di nome Anne Hathaway, guarda caso proprio come l’attore. Una simile coincidenza non è passata di certo inosservata, ed ha sicuramente fatto sognare tutti i più romantici.

Adam Shulman e Anne Hathaway: la loro storia d’amore

Il celebre Adam Shulman ha conosciuto la bella Anne Hathaway nel 2008, ben 13 anni fa. Per i due è stato subito amore, e la loro storia è culminata nel 2012 con il matrimonio. La coppia è convolata a nozze in California, e dalla loro unione sono nati, rispettivamente nel 2016 e 2019, due splendidi figli, Jonathan Rosebanks e Jack. Il legame tra Anne e Adam ha fatto sognare, e lo fa ancora oggi, tutti i follower e i fan, e sembrerebbe proprio destinato a durare per sempre.