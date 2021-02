Andrea Agnelli, l’attacco de L’Equipe: “Il calcio non è solo suo”

Non finiscono le polemiche intorno al presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Dalla Francia un nuovo attacco nei suoi confronti

Nelle ultime ore Andrea Agnelli si è reso protagonista di scintille contro il suo ex allenatore, Antonio Conte. Inoltre, sono arrivate nuove polemiche dalla Francia con il quotidiano “L’Equipe” che ha attaccato la nuova Champions League mettendo nel mirino il numero uno del club bianconero: “Uno di quelli che fanno più del male all’idea di universalità del calcio”. Il giornalista e scrittore, Vincent Duluc, come riporta l’edizione de “La Gazzetta dello Sport” ha scritto l’editoriale intitolato “Deriva“. Così ha aggiunto il suo punto di vista: “Lo sport più universale del pianeta è confiscato da una casta davanti alla quale si piegano le istituzioni per timore di uscire dai giochi e di non poter più condividerne i benefici”.

Andrea Agnelli, nuove polemiche per la nuova Champions

