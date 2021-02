Uomini e Donne, Davide fa la sua scelta: Chiara in lacrime

Davide Donadei, il tronista di Uomini e Donne, ha fatto la sua scelta e lascia il programma insieme ad una corteggiatrice. Non tutti sono contenti.

Davide Donadei oggi ha preso la sua scelta di lasciare “Uomini e Donne“, il dating show di Maria De Filippi con una delle sue corteggiatrici. Questa decisione non ha raccolto il successo sperato.

Davide Donadei lascia il programma insieme a Chiara Rabbi e non tutti in studio sono emozionati. La maggior parte dei telespettatori, però, avevano un’altra preferenza per il tronista. Erano moltissimi a volerlo insieme a Beatrice Buonocore, che sarebbe stata una scelta sicuramente approvata dal pubblico. Inoltre, anche fuori dallo studio di “Uomini e Donne“, Davide ha ricevuto molte pressioni. Quando gli viene chiesto chi sia stato a pressarlo, il tronista ha risposto: “I miei amici, la gente a cui voglio bene“. Pertanto anche chi lo conosce meglio si era affezionato a Beatrice.

UeD, la scelta di Davide non emoziona il pubblico

Davide ha preferito seguire il suo cuore, promettendo a se stesso “di non fare il pagliaccio” o fare scelte televisive. In molti si sono emozionati e commossi di più nel momento in cui il tornista ha comunicato a Beatrice Buonocore che non era la sua scelta. Il comportamento del pubblico non è così inaspettato, in quanto Chiara Rabbi è stata attaccata diverse volte sia dal pubblico in sala, che sui social.

Chiara ha ringraziato la “rivale” Beatrice per averla sempre difesa dagli attacchi. Davide si è detto molto legato alla Buonocore e ha versato non poche lacrime quando è arrivato il momento di salutarla. Su Twitter, però, gli utenti non hanno risparmiato il tronista: “La dichiarazione d’amore più noiosa di sempre“, scrivono alcuni. “Mi ha emozionato più la non scelta che la scelta“, commentano altri utenti. Sebbene inferiori, non mancano anche i commenti positivi su Chiara, che ha conquistato una parte di pubblico.