Test psicologico: scegli un cerchio per scoprire come sei in amore

Questo test psicologico si prefigge di farti scoprire come sei quando ti trovi in una relazione d’amore e dunque capire cos’è che non funziona.

Il test di oggi ci mette davanti a sei cerchi, tutti differenti nella loro composizione. Proprio l’attrazione verso uno di questi indica qual è la nostra attitudine in amore. Il test, dunque, è rivolto a chiunque abbia problemi in amore e voglia scoprire se questi problemi sono derivanti da un’incompatibilità caratteriale con il partner, o semplicemente sono causati dalla nostra propensione alle relazioni.

Il funzionamento è semplice, ci viene chiesto di scegliere uno dei sei cerchi nell’immagine e ad ognuno di essi è collegato un significato. Da quel significato, gli autori traggono una conclusione riguardante il vostro atteggiamento in una relazione d’amore.

Test Psicologico: quale cerchio scegli?

Senza soffermarci ulteriormente in premesse che tolgono tempo alla fruizione dei risultati, vi lasciamo alla descrizione del vostro profilo.

1° cerchio

Se avete scelto il primo cerchio della fila in alto partendo da sinistra, significa che avete paura. E’ possibile che in passato tu sia stato ferito da qualcuno e che adesso tu non riesca a fidarci al 100% della persona con cui stai. Sebbene stia accettando la relazione, il timore di soffrire ancora ti impedisce di aprirti in maniera totale.

2° cerchio

Scegliendo questo cerchio stai indicando che sei attratto dal mistero ed al tempo stesso che percepisci sempre una sensazione di vuoto. Non ti accontenti mai di ciò che possiedi e guardi sempre oltre, questo fa sì che tu ti stanchi presto della relazione, ogni volta che questa diventa abitudinaria.

3° cerchio

Chi sceglie invece questo cerchio è in cerca di un rapporto stabile. Avete fiducia nella fedeltà delle persone e cercate di porre le basi per un progetto di vita. Per essere felici in una relazione dovete trovare un partner che condivida i vostri stessi ideali.

4° cerchio

Passando alla fila di sotto, il primo cerchio da sinistra indica che siete dominati dall’impulsività. Questo vi spinge a buttarvi a capofitto in relazioni estemporanee e quando riuscite a trovarne una stabile siete carichi di passione e sorprese per il vostro amato.

5° cerchio

In questo caso a guidarvi è l’emotività. Le vostre scelte sono motivate sempre dai sentimenti e questo comporta il mettere tutto il vostro essere in quella decisione. Questo è un vantaggio per il partner quando siete in una relazione stabile, ma può spaventare qualcuno ad inizio frequentazione.

6° cerchio

Questo è infine il cerchio della razionalità. Siete delle persone che prendono solo scelte ponderate. Passate la vita ad analizzare le situazione e le persone che vi circondano e spesso risultate freddi. Non dimenticatevi di mostrare un pizzico di dolcezza ogni tanto.