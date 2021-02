GF Vip: Stefania Orlando tradisce la fiducia di Giulia Salemi, scoppia la lite

Tra Giulia Salemi e Stefania Orlando, che nella casa del Grande Fratello sembravano aver formato un’amicizia, è scoppiata una lite furibonda.

Non è strano assistere a litigi e scenate nella casa del Grande Fratello, sopratutto in questa edizione. Per via della pandemia, infatti, è stato proposto ai partecipanti di rimanere di più nel programma.

Chiunque viva con dei coinquilini lo sa: passare troppo tempo chiusi tra quattro mura con le stesse persone può creare più di qualche tensione.

Da amiche a nemiche

“Da molte persone me lo aspettavo, ma non da te” ha detto Giulia Salemi quando ha scoperto che Stefania Orlando l’aveva nominata nel confessionale per l’eliminazione. Il litigio tra le due sarebbe scoppiato proprio perchè la showgirl si è sentita tradita da quella che credeva una persona fidata.

“Tu non ti metti mai in discussione. Bisogna imparare a distinguere la differenza tra giudizio ed analisi, tu sei abituata a sentirti dire sempre brava ma io dico quello che penso”: così si è difesa invece Stefania Orlando. La sua nomination, quindi, è stata dettata solo dalla sincerità della conduttrice: una secchiata d’acqua fredda per la Salemi, intesa però a farle capire di non essere perfetta.

Nonostante Pierpaolo Pretelli (che nella casa ha iniziato una relazione con Giulia Salemi) abbia cercato di mediare il litigio, le due non si sono riappacificate. Se la Salemi si dice almeno soddisfatta del supporto mostrato dal fidanzato, Stefania Orlando è rimasta ancora contrariata dall’accusa. “Ti arrabbi per cose stupide” avrebbe detto. Alla fine, la conduttrice ha anche chiamato la showgirl “una rompi” e “una persona davvero pesante”.