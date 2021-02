Sara Carbonero, il cancro è tornato: la moglie di Casillas subito in ospedale

Per Sara Carbonero cancro e paure hanno purtroppo fatto segnare un ritorno. Come sta la famosa giornalista spagnola.

Sara Carbonero, nota giornalista sportiva spagnola molto nota anche in Italia, ha subito un ricovero in ospedale con urgenza. La causa è da ricercare in un nuovo manifestarsi del tumore alle ovaie che l’ha colpita in passato. Lei è moglie dell’ex portiere di Real Madrid e Spagna, Iker Casillas. Nel maggio del 2019 era emersa la notizia della sua lotta contro questo brutto male.

Leggi anche –> Benno Neumair ultime notizie: “Ha ucciso i genitori in momenti diversi”

Adesso dovrà sottoporsi a delle nuove cure periodiche, con questa triste notizia che giunge a solo una settimana dal giorno in cui ha spento le 37 candeline, lo scorso 3 febbraio. Attualmente Sara Carbonero ricopre il ruolo di vicedirettrice della sezione sportiva di Mediaset España oltre che di conduttrice radiofonica per Radio Marca. Inoltre porta avanti da tempo una proficua carriera parallela come testimonial di prodotti cosmetici. Ed è ambasciatrice Unicef in Spagna.

Sara Carbonero cancro, la giornalista è di nuovo in clinica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Carbonero (@saracarbonero)

La Carbonero risulta adesso ricoverata all’interno della Clinica dell’Università di Navarra. I medici che l’hanno presa in cura confermano che è di nuovo alle prese con un cancro ovarico maligno. Malattia per la quale Sara dovette sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico con tanto di riabilitazione e chemio. Con tutta probabilità anche adesso ci sarà da percorrere un cammino analogo.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Dramma per Iker Casillas, dopo l’infarto la moglie ha un tumore maligno VIDEO

Suo marito Iker Casillas subì a sua volta un infarto improvviso nel corso di un allenamento con il Porto, ultima squadra nella quale ha militato. Avvenne sempre nel corso del 2019. Il 39enne estremo difensore si è poi ritirato l’anno successivo.