Sabrina Ferilli, chi è la sorella Cristina: età, foto, lavoro, vita privata

Sabrina Ferilli è una delle attrici più amate della televisione italiana, ma non tutti conoscono sua sorella Cristina. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Non c’è dubbio che Sabrina Ferilli sia una delle attrici più amate del panorama cinematografico italiano. Nata nel 1964, l’artista è figlia di un importante dirigente del Partito Comunista Italiano e di una casalinga casertana. Ha anche due fratelli, Pierpaolo e Cristina. Con quest’ultima ha un rapporto davvero speciale: conosciamola allora più da vicino.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Cristina Ferilli

Se tutti conoscano Sabrina Ferilli come un’attrice di successo dalla simpatia unica e innata, di sua sorella Cristina, che non appartiene al mondo dello spettacolo, si sa davvero molto poco. A giudicare da un vecchio scatto fotografico, comunque, tra loro c’è una certa somiglianza fisica. Buon sangue…

Leggi anche –> Sabrina Ferilli, chi è la madre Ida: età, vita privata, lavoro, curiosità

E’ comunque però risaputo che Cristina Ferilli ha donato una gioia grandissima a sua sorella Sabrina: quella di diventare zia di splendidi nipoti. Purtroppo, l’attrice romana convolata a nozze anni fa con il supermanager Flavio Cattaneo non ha avuto figli, ma è come se lo fosse grazie a loro.

Per il resto, Cristina Ferilli non è un personaggio pubblico e conduce una vita agli antipodi rispetto a quella di Sabrina: basti pensare che è impossibile trovare foto recenti e altre informazioni certe su di lei persino in rete e nel mare magnum dei social network. Il loro rapporto è e resta comunque molto speciale e sia lei sia il fratello Pierpaolo – come un po’ tutta la famiglia – ricoprono un ruolo fondamentale nella vita della talentuosa attrice.

Leggi anche –> Sabrina Ferilli, chi è il padre Giuliano: storico dirigente del Partito Comunista