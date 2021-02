Sabrina Ferilli, chi è la madre Ida: età, vita privata, lavoro, curiosità

Sabrina Ferilli, una delle donne del mondo dello spettacolo più amate e apprezzate dal pubblico, ha un legame fortissima con sua madre Ida. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Sabrina Ferilli è senza ombra di dubbio una delle donne del mondo dello spettacolo più amate ed apprezzate dal pubblico italiano (e non solo), ma ha sempre dimostrato di essere molto riservata e cercato di mantenere inviolata la sua privacy. Unica eccezione, forse, la mamma Ida, accanto alla quale l’attrice ha spesso mostrato il suo lato tenero. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di mamma Ida

Mamma Ida nella vita è una casalinga, ed è sempre stata un grande esempio per Sabrina Ferilli. Nel 2016, in un’occasione televisiva, la donna ha scritto una lettera alla celebre figlia che Maria De Filippi ha letto in diretta durante House Party: “Eri quella che lasciavi, e lasci tutt’ora, biglietti qui è là con l’intenzione di accarezzarmi sempre anche quando non ci sei. Tu sei la figlia che ha superato ogni mia ambizione e non mi riferisco al tuo lavoro in questo momento, ma alla persona che sei diventata, o meglio, che sei rimasta. Tu sei la mia Sabrina di sempre. A Fiano tutti mi fermano e mi dicono che sei sempre affabile e generosa con tutti e che non ti sei montata la testa”.

Non a caso Ida Ferilli è finita spesso sotto ai riflettori mediatici e il merito è proprio del suo rapporto con Sabrina. La stessa attrice ha più volte raccontato di come il loro legame sia forte da sempre e che la mamma è uno dei suoi punti di riferimento immancabili. “Non so cosa darei per tornare ai miei 18 anni, a quel pancino che cresceva insieme a te, il mio cuore ha abbracciato il tuo, noi due così unite e forti insieme”, ha detto sempre mamma Ida ricordando la gravidanza, “ricomincerei da capo se potessi. Sei una figlia perfetta”. E scusate se è poco.

