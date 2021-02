Ricky Tognazzi, perché è finito il matrimonio con Flavia Toso

Prima di sposare Simona Izzo, Ricky Tognazzi ha avuto Flavia Toso come moglie. Chi è lei e perché quelle nozze sono finite.

Il primo matrimonio di Ricky Tognazzi avvenne con Flavia Toso. Venne lei prima di Simona Izzo, con la quale l’attore figlio d’arte si è poi sposato a sua volta nel 1995. Con la Toso, il 65enne milanese – che è anche regista, produttore cinematografico e sceneggiatore – ha anche avuto la figlia Sarah.

Anche Flavia lavora nel mondo del cinema. È infatti una segretaria di edizione, ovvero un personaggio deputato ad annotare in maniera meticolosa tutto quanto avviene sul set per ogni giorno di riprese. Una cosa che proprio Ricky Tognazzi aveva svelato nel corso di una intervista in passato. Ma oltre a questo ed al fatto di condividere con lui l’amore per la loro figlia, non si conosce altro sul conto della donna. Quello che è noto è che, nonostante il divorzio, il rapporto tra i due sembra sia comunque buono. La fine della relazione è arrivata per motivi personali mai rivelati. La cosa non ha lasciato strascichi né astio, al punto che anche con la stessa Simona Izzo, Ricky e Flavia Toso hanno avuto modo di collaborare per un film e per una fiction.

Ricky Tognazzi, con Flavia Toso è rimasto amico

Il fatto di conservare un legame incentrato sulla cordialità ha aiutato tutti. Sia i coniugi che si sono lasciati che la nuova compagna. Un aspetto particolarmente divertente della cosa sta nel fatto che Flavia e Simona chiamano Ricky “comarito”. Una cosa che la dice lunga su quanto faccia bene tenere l’ascia di guerra ben seppellita.

Riguardo alla figlia di Tognazzi Jr. e della Toso, si sa invece che Sarah Tognazzi è una attrice e regista di corti e di videoclip, oltre che produttrice. Da tempo vive a Londra, dove ha perfezionato gli studi in materia in Film and theatre Studies. La giovane ha al suo attivo alcune apparizioni in dei film di inizio anni 2000.