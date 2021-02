Renata Couling, chi è la moglie di Mal: età, foto, lavoro, vita privata

Scopriamo qualche dettaglio in più su Renata Couling: età, foto, lavoro e vita privata della donna che ha catturato il cuore di Mal.

L’ex cantante dei Primitives, Mal, è stato in gioventù un conquistatore di donne. Bello e di successo, l’artista ha avuto numerose relazioni con donne bellissime e negli anni ’70 è sembrato che la sua vita sentimentale si fosse stabilizzata grazie alla relazione con Marina Marfoglia. Tra i due, però, qualcosa non ha funzionato più e nel 1987 si sono lasciati. Tornato single dopo 13 anni di relazione, il cantante è rimasto tale per due anni, finché nel 1989 non è rimasto folgorato da una giovane fan.

Il cantante la fece salire sul palco per cantare Furia Cavallo del West insieme a lui e dopo quella esibizione di coppia le chiese il numero di telefono. La fan in questione si chiamava Renata Couling e all’epoca aveva solamente 18 anni. Sembrava che per il cantante si potesse trattare solamente dell’ennesima conquista, ma il loro incontro è stato un colpo di fulmine e dopo averla incontrata una seconda volta non l’ha mai più lasciata. Mal e Renata sono sposati ed hanno due splendidi figli.

Chi è Renata Couling, la moglie di Mal

Sulla vita di Renata, nonostante sia la compagna di Mal da 32 anni, si conosce molto poco. Non sappiamo quale lavoro svolga e cosa ha studiato. Le uniche informazioni in nostro possesso riguardano l’inizio della storia d’amore con il cantante ed il fatto che il matrimonio abbia portato alla coppia i figli Kevin e Karen. In un’intervista di qualche tempo fa Renata ha parlato della vita di coppia e del ruolo di papà ricoperto dal marito.

La donna ha dovuto ammettere che nella gestione familiare e nella crescita dei figli se l’è dovuta cavare spesso da sola, spiegando come Mal sia stato un papà: “Poco presente per motivi logistici, era sempre via per lavoro. Quando c’è cerca di dare la qualità del tempo e non la quantità. Ci sono scontri generazionali”.

