Notizie dal Mondo, chi è l’attrice Helena Zengel: età, carriera, curiosità

Helena Zengel è giovanissima e vanta già una carriera davvero niente male. Ecco tutto quello che sappiamo sull’attrice tedesca.

Helena Zengel è giovanissima, ha appena 13 anni, ma ha già alle spalle, e davanti a sè, una carriera cinematografica brillante e ricca. Ricca di partecipazioni ma anche di collaborazioni importanti, come quella con Tom Hanks, uno dei nomi più importanti del cinema internazionale. La giovane Zengel è inoltre protagonista di “Notizie dal mondo“, il western diretto da Paul Greengrass, appena uscito sulla piattaforma streaming di Netflix. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lei.

Helena Zengel, chi è la giovanissima attrice

Helena è nata il 10 giugno 2008 a Berlino, in Germania, dove è nata e cresciuta prima di approdare a Hollywood. La sua passione per la recitazione diventa una carriera molto presto: ad appena 5 anni, infatti, la Zengel fa la sua prima partecipazione ottenendo una parte nel videoclip degli Abby, una band alternative rock di Berlino.

“Die Tochter” è il film che, all’età di 8 anni, sancisce il debutto cinematografico di Helena, che finalmente approda sul grande schermo. Dopo questo primo ruolo, la carriera della giovane attrice è tutta in salita: ottiene una parte nella serie tv tedesca “Die Spezialisten – Im Namen der Opfer” e poi “Systemsprenger“, un film diretto da Nora Fingscheidt in cui la Zengel ottiene il ruolo da protagonista, una bambina difficile e aggressiva. Per la sua interpretazione di Benni, Helena ha ottenuto il Deutscher Filmpreis come miglior attrice protagonista.

L’attrice viene notata dalla Universal che l’ha voluta per la parte da protagonista in “Notizie dal mondo“, un film western diretto da Paul Greengrass e tratto da un romanzo omonimo. La Zengel qui ha recitato accanto al grande attore Tom Hanks, che ha intepretato il Jefferson Kyle Kidd. Il film è disponibile da oggi in streaming sulla piattaforma di Netflix.