Natasha Tozzi, chi è la fidanzata di Andrea Iannone: figlia di Umberto Tozzi

Che coppia Natasha Tozzi Iannone: la figlia di Umberto vista con il pilota di motociclismo, chi è lei, quanti anni ha e cosa fa.

Andrea Iannone ci ha abituato a vederlo accanto a fidanzate una più bella dell’altra. Nella lista del pilota di motociclismo figurano delle veneri del calibro di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. E nel presente ecco ora l’altrettanto affascinante e sensualissima Natasha Tozzi.

Lei è la figlia di Umberto Tozzi, ha 31 anni essendo nata il 15 settembre 1989 e da tempo è attiva come fashion influencer. A guardarla sembra anche più giovane. Merito di un fisico magnifico, costantemente allenato e curato. Lei in passato ha avuto a sua volta dei compagni famosi, come l’imprenditore Stefano Ricucci (noto per la sua lunga relazione con Anna Falchi, n.d.r.) e poi con Alberto Franceschi, fondatore del brand Hide&Jack.

Natasha Tozzi Iannone, una coppia che piace a tutti

In realtà una conferma ufficiale che Natasha Tozzi sia la fidanzata di Andrea Iannone non c’è ancora. Ma il settimanale ‘Chi’ ha pubblicato degli scatti che sembrano lasciare ben pochi dubbi. Lui e lei sono stati sorpresi dai paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini in un incontro a due al Radetzky Cafè di Milano.

Hanno finto di andare via in momenti diversi e senza incontrarsi, ma il trucco non ha funzionato. La bellissima Natasha adesso ha reso privato il suo profilo Instagram già da un pò. Ma i circa 26mila followers sui quali può contare ne hanno di argomenti per cui essere felici, con gli scatti che lei pubblica solo per i loro occhi. Gli ammiratori sia dell’uno che dell’altro hanno già manifestato da più parti entusiasmo e felicitazioni. La coppia Natasha Tozzi Iannone piace già a tutti.