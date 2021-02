Mirko Oro chi è: carriera, foto e vita privata dell’imprenditore

Conosciamo meglio la storia di Mirko Oro: ecco tutte le curiosità sulla carriera e vita privata dell’imprenditore arrestato

Mirko Rosa, per tutti ‘Mirko Oro‘, è stato arrestato nelle ultime ore venendo trasportato al carcere di Lugano in Svizzera. Da tempo su TikTok continuava a sfidare le forze dell’ordine: “Maresciallo non sprecare i soldi, tanto non mi prenderete mai”. Originario di Busto Arsizio, i carabinieri del reparto operativo di Varese hanno potuto allertare la polizia cantonale di Mendrisio, con un mandato di cattura a livello europeo che ha fatto scattare l’arresto. Nella sua vita privata si dedicava alla compravendita di oro e doveva già scontare sei anni di reclusione come pena residua per una serie di reati come truffa, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, uccisioni di animali, riciclaggio, pubblicazione arbitraria di atti di procedimento penale, simulazione di reato e resistenza a pubblico ufficiale.

Mirko Oro chi è: le curiosità sulla sua vita privata

Era così scappato in Svizzera e nei video esaltava anche il “Kanun“, codice orale di origine albanese che disciplina i contrasti tra persone con la vendetta di sangue. Cercava anche di mandare in tilt i carabinieri prendendolo in giro: “Ciao poveri. Siamo a Melbourne, in Australia“, ma realmente si trovava in Danimarca. Attualmente si trova nel carcere di La Farera in attesa di estrazione. Ai microfoni de Il Corriere della Sera il suo legale ha svelato: “Stiamo valutando cosa fare col tribunale svizzero. Siamo in attesa di un giudizio in Cassazione per un cumulo continuato di pena che attenuerebbe la sua situazione”.