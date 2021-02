Vacanze nella natura: il minuscolo ranch per osservare le stelle

Una mini casa diventa la destinazione da sogno su Airbnb. Tutti vogliono dormire qui, nel cuore del Nevada.

Girovagando sul sito di Airbnb, alla ricerca di location da sogno in cui trascorrere una vacanza spettacolare, probabilmente avrete trovato moltissimi alberghi, B&B e sistemazioni uniche nel loro genere. Ma oggi ve ne consigliamo una che hanno scovato sul sito Travel & Leisure. Si tratta di una minuscola casetta in Nevada che non potete proprio perdervi. Dovete segnarla nelle cose da fare e da vedere non appena si potrà tornare a viaggiare, soprattutto se siete amanti di destinazioni immerse nella natura e che offrano relax e pace.

Questa deliziosa mini-casa nel Nevada è la destinazione top per le vacanze nel deserto

Questa minicasa è un minuscolo ranch, nel cuore del deserto del Nevada e di notte promette (e mantiene) di far vedere ai turisti e ai vacanzieri un cielo tra i più stellati e speciali del mondo.

Abbandonate quindi e luci sfavillanti di Las Vegas e prenotate almeno una notte in questa oasi di relax e pace! Si tratta della sistemazione più ricercata e quotata del Nevada; un tiny house collocata precisamente nella Sandy Valley. Oltre a dormire potrete anche fare passeggiate a cavallo, rodeo e trekking nei dintorni della vostra abitazione tuffandovi nel paesaggio tipico locale. Vi sentirete come in un film, ve lo diciamo già! Inoltre, a poca distanza, potrete raggiungere la Death Valley e tuffarvi in un viaggio avventuroso al 100% (ovviamente sempre con la supervisione di guide).

La casetta nel ranch è dotata ovviamente di tutti i comfort all’interno, ma il quid che la rende speciale è anche una sorta di terrazzo piuttosto elevato che permette di lasciar correre lo sguardo sull’orizzonte e godere di albe e tramonti sul deserto del Nevada che mai potrete vedere altrove!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Helena Duncan (@helenaduncan__)

Questa piccola casetta, una vera e propria mini-casa di quelle che vediamo in tv, quindi è solo un esempio dei piccoli gioielli architettonici che si trovano nel deserto del Nevada. Se volete organizzare una vacanza in perfetto stile americano, con tanto di serate al saloon questa è sicuramente la destinazione che fa per voi.