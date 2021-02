Mal, chi è l’ex compagna Marina Marfoglia, perché è finita dopo 13 anni

Mal è stato legato sentimentalmente per 13 anni con Marina Marfoglia, scopriamo chi è e per quale motivo la relazione è terminata.

Il cantante Mal è conosciuto per via della canzone “Furia Cavallo del West” anche da chi non ha vissuto il periodo in cui l’artista era in auge nel nostro Paese. La sua notorietà ed il suo bell’aspetto gli hanno permesso negli anni di fare numerose conquiste in campo sentimentale, conquiste per le quali è finito spesso al centro della cronaca rosa dell’epoca. Di Mal si conosce la relazione con l’attrice Linda Veras cominciata nel 1966, quella con la modella 19enne Patrizia Viotti nel 1969, i flirt con Dori Ghezzi, con l’attrice francese Pascale Petit e quello con l’attrice tedesca Dorit Henke.

La sua prima storia importante è stata però con l’attrice e cantante italiana Marina Marfoglia. I due si sono conosciuti nel 1974 e sono stati una coppia per 13 lunghi anni. Dopo la separazione, avvenuta nel 1987, nessuno dei due ha voluto parlare pubblicamente delle ragioni di quell’addio. Ancora oggi, dunque, non è nota la ragione per cui quella lunga storia d’amore si sia conclusa. Sappiamo, però, che due anni più tardi ha incontrato Renata (all’epoca 18enne) ad un concerto a Treviso, che in quella occasione si sono scambiati il numero di telefono e che al ritorno di Mal nella città è cominciata la loro storia d’amore. Storia che ha portato al matrimonio e alla nascita di due figli: Kevin Paul e Karen Art.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Mal, chi è l’ex compagna Marina Marfoglia

Come detto prima dell’attuale moglie, Mal è stato a lungo con Marina Marfoglia. Nata il 15 maggio del 1949 a Roma, sin da ragazza ha sviluppato una passione per il mondo dello spettacolo e studiato per diventare un’attrice. Il suo intento è stato raggiunto nel 1965, quando ha recitato nel film ‘Sedicenni‘. La sua carriera cinematografica è andata avanti sino al 1982, anno in cui ha recitato in ‘Quella peste di Pierina’. Dal 1983 in poi, incoraggiata da Mal, ha cercato di avviare una carriera in campo discografico.

Leggi anche ->Mal, chi è il cantante dei Primitives: età, foto, carriera e vita privata

Il primo singolo esce quello stesso anno e s’intitola ‘Peppermint Hula Hoop/Non farmi male‘ ed ottiene un buon riscontro di pubblico. Il successo del singolo la spinge a lavorare prima ad un Ep intitolato ‘Io…Marina Marfoglia’ e successivamente ad un album intitolato ‘Roma pazzo pazzo Amore’. L’esperimento, però, non ha successo e dopo quel primo tentativo, Marina abbandona l’idea di fare una carriera come cantante dopo la pubblicazione dell’ultimo singolo nel 1990. Da quel periodo in poi si occupa principalmente di danza e diventa coordinatore tecnico e artistico degli eventi della Federazione Italiana Danza.

Leggi anche ->Enrico Brignano: un post toccante per superare i problemi con gli haters