Alla scoperta di Kuching, una città nel cuore della Malesia in cui si adorano i gatti!

Non occorre avere a casa dei gatti per notare come siano carini, intelligenti e affascinanti questi animali. Allo stesso modo non bisogna per forza essere dei “gattari” per organizzare una vacanza a Kuching, la città dei gatti!

Siamo in Malesia e questa città è la capitale del Sarawak. Si tratta di una destinazione molto particolare, lontana dagli itinerari classici che si possono organizzare, ma non per questo meno interessante. Anzi. Per chi ama i gatti è una meta top da scoprire assolutamente!

Perché in questa città si adorano i gatti?

Kuching venne scoperta dall’esploratore inglese, James Brook nel 1839 e leggenda narra che una volta approdato in questa terra l’uomo chiese ad un abitante del posto il nome del luogo in cui si trovava. L’indigeno però capì male e, convinto che Brook gli stesse chiedendo il nome dell’animale che stava al suo fianco, gli rispose Kuching, ossia gatto in malese! Altra leggenda invece narra che nelle campagne crescesse copioso un frutto, simile al litchi, chiamato mata kucing, ossia occhio di gatto. Proprio per via di questa abbondanza si pensò di dare a questa città il nome di Kuching.

Cosa vedere?

Indipendentemente da come è nato il nome della città, una cosa è certa. A Kuching, in Malesia, i gatti sono adorati da tutti. Li trovate a qualsiasi angolo in qualsiasi forma: stemmi, statue, effigi, cartelloni… e quasi tutti sono dipinti di colore bianco e blu e con una zampa alzata per augurare fortuna.

Luogo emblematico da visitare assolutamente è quindi il Cat Museum di Kuching che racconta proprio di questo rapporto così simbiotico e anche un po’ romantico tra la città malese e il dolce animaletto peloso che tutti conosciamo. Questo museo è enorme e contiene oltre 2000 manufatti dedicati ai gatti provenienti da ogni parte del mondo, comprese delle mummie feline dell’antico Egitto.

Se avete deciso che, non appena si potrà tornare a viaggiare vorrete visitare questa meta preparatevi ad adorare i gatti e a scoprire tutto il possibile su questo delizioso animale!