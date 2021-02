Juventus-Inter, Conte dito medio: a chi era rivolto?

By

Antonio Conte si è reso protagonista di un gesto vergognoso alzando il dito medio sul finire di primo tempo di Juventus-Inter

Ancora polemiche a non finire per la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Lo stesso allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, è stato protagonista in negativo alzando il dito medio mentre rientrava negli spogliatoi nell’intervallo. Il video è diventato già virale sui social con la possibilità di squalifica dello stesso tecnico leccese. Un gesto che va sicuramente condannato, ma a chi era rivolto? Le possibilità sono due al momento: o alla panchina bianconera o al presidente Agnelli.

Juventus-Inter, Conte dito medio: le critiche

Subito sui social sono partite le prime critiche nei confronti dell’allenatore dell’Inter, messo nel mirino per questo suo gesto da condannare. Infine, a fine partite lo stesso presidente Agnelli ha attaccato duramente lo stesso Conte scendendo la tribuna con tono infuriato. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” anche Bonucci avrebbe attaccato il suo ex allenatore dopo le proteste per un calcio di rigore su Lautaro Martinez: “Devi rispettare l’arbitro!»”.