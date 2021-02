Jerome Boateng, morta ex fidanzata 25enne: si erano lasciati il 2 febbraio

Cronaca Jerome Boateng fidanzata, la 25enne Kasia Lenhardt trovata priva di vita in casa a solo una settimana dalla rottura con il calciatore.

La polizia tedesca conferma la morte di Kasia Lenhardt, fino ad appena una settimana fa fidanzata del calciatore del Bayern Monaco, Jerome Boateng. La giovane, 25 anni, era una modella molto nota in Germania. Viveva in un lussuoso appartamento di Berlino che si suppone appartenga proprio al calciatore. Visto che il caso coinvolge una personalità molto famosa come il 32enne difensore della compagine campione in carica della Bundesliga, le forze dell’ordine hanno subito precisato come la morte di Kasia Lenhardt non sia ritenuta sospetta.

Jerome Boateng è fratello di Kevin-Prince Boateng, centrocampista del Monza. I due hanno però nazionalità diverse. La 25enne aveva un figlio nato da una sua precedente relazione e frequentava il giocatore del Bayern da novembre 2019. La relazione si è conclusa all’inizio di questo febbraio, ed in malo modo. Infatti non sono mancati insulti e parole forti a mezzo stampa e sui social tra i due. Il calciatore ha a sua volta dei figli nati da un’altra donna, ed aveva accusato Kasia di impedirgli di vedere lui e la loro madre. Inoltre Jerome aveva accusato la 25enne di averlo ricattato, minacciandolo che avrebbe fatto in modo di non fargli più vedere i suoi bambini. Lei aveva risposto per le rime, promettendo a breve delle rivelazioni scottanti. Sia Kasia che Rebecca, la sua ex, avevano accusato Jerome di maltrattamenti domestici.

Jerome Boateng, fidanzata trovata morta: si erano lasciati qualche giorno fa

Ma il calciatore nega di avere mai sottoposto ad abusi la 25enne e l’ha accusata di volerlo rovinare, diffondendo anche delle bugie tramite finti account social. Così lui l’ha lasciata. La versione della ragazza poi trovata priva di vita era ben diversa. Sarebbe stata lei a troncare il loro fidanzamento, parlando di modi violenti ed anche di continui tradimenti da parte del calciatore. Ora è giunta questa inaspettata notizia, confermata anche dalla modella Sara Kulka, una amica della defunta Kasia Lenhardt.

Sono in corso le indagini per capire le cause della morte della ragazza. La quale divenne famosa a 18 anni nello show ‘Germany’s Next Top Model’. Lascia un bambino di 5 anni, frutto di un’altra relazione conclusasi nel 2018. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nella serata di martedì 9 febbraio alle 20:30. Per ora la pista più accreditata è quella del suicidio.