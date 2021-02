Inter, l’ex Mauro Icardi fa infuriare i tifosi nerazzurri

Icardi fa infuriare i tifosi dell’Inter con i like alle foto degli juventini dopo la finale conquistata ai danni dei nerazzurri

Mauro Icardi, il grande ex bomber dell’Inter non smette di far parlare di se al popolo nerazzurro nonostante la partenza ormai data oltre un anno. L’ex numero nove interista si è rifatto vivo in modo non proprio piacevole per il mondo nerazzurro. Dopo la semifinale di ritorno di ieri, che ha visto la Juventus eliminare proprio l’Inter e aggiudicarsi la finale di Coppa Italia, Icardi ha pensato di farsi vivo attraverso i social. I suoi like alle foto di festeggiamento degli juventini Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Alvaro Morata non avranno fatto piacere al mondo del tifo interista, soprattutto dopo le polemiche legate alla sua partenza da Milano.

Inter, Icardi prova a far… infuriare i tifosi

La Juventus, infatti, ha a lungo corteggiato Icardi e secondo non pochi interisti è stata la causa della separazione tra l’Inter e il suo bomber. Icardi voleva la Juventus ma il club si è opposto per non rinforzare in maniera così determinante una diretta concorrente. L’arrivo al Paris Saint Germain ha sollevato il club nerazzurro dell’ipotesi bianconera ma i like di ieri aprono a tante ipotesi. Semplice goliardia di Mauro Icardi o voglio di ritornare in Italia e riprendere quel discorso sul matrimonio mancato con la grande rivale dell’Inter? Il prossimo mercato dirà se esiste questa probabilità. L’ipotesi non è del tutto lontana dalla realtà.

Il giocatore non sta facendo faville a Parigi e la Juventus potrebbe girare ai francesi qualche buona contropartita tecnica in cambio delle prestazioni dell’attaccante argentino. Le vie del mercato sono sempre aperte anche quando le sessioni si chiudono in maniera ufficiale.

