Ilary Blasi, la frase su Instagram fa paura: “Che succede con Totti?”

Un singolare messaggio postato da Ilary Blasi su Instagram desta qualche perplessità tra i suoi fan e followers: il dubbio è che sia in atto una crisi con Francesco Totti.

Nell’ultima foto pubblicata sui social Ilary Blasi appare più in forma che mai: fisico perfetto, trucco e parrucco da urlo, abbigliamento che esalta le sue magnifiche curve. Il tutto condito da quel tocco innato di trasgressione. Le sue parole, però, lasciano intendere che non tutto è – o potrebbe essere – come sembra. Cosa sta succedendo nella vita della dolce metà di Francesco Totti?

La triste verità di Ilary Blasi

“Take care of yourself because at the end of the day all you have is you (prenditi cura di te stessa perché alla fine della giornata tutto quello che hai sei tu). #goodvibes #moodoftheday #love“. Così scrive Ilary Blasi nel suo post su Instagram, accompagnato da una foto di lei immortalata di profilo davanti a uno specchio, seduta su di una poltroncina con le gambe sul mobiletto di fronte, lo sguardo indecifrabile, come a rendere in immagini lo scollamento tra realtà e illusione.

Un messaggio particolare, quello di Ilary Blasi, che potrebbe far pensare a una recente delusione, o comunque essere interpretato come uno sfogo. Ma anche, chissà, come una semplice “massima” slegato da avvenimenti contingenti. Sta di fatto che quelle parole hanno fatto temere a molti che sia in atto un periodo di crisi, magari con Francesco Totti. Perché altrimenti porre l’accento su quel triste senso di solitudine a cui allude Ilary?

