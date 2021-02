Ancora polemiche per quanto riguarda Giulia Salemi. L’influencer è stata messa nel mirino dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni

Non finiscono le polemiche per quanto riguarda la concorrente del Grande Fratello Giulia Salemi. Su Twitter è diventato virale un suo video mentre l’influencer, in cucina con Pierpaolo Petrelli, afferma senza tanti giri di parole: “Quando gli altri dormono, è lì che dobbiamo approfittarne. Le telecamere sono tutte per noi e dobbiamo inventarci qualcosa…”. E così sono partite i primi attacchi sui social con un fan che ha rivelato: “Fate girare questo video ecco Giulia che in puntata fa la vittima e qui che si organizza per arrivare in finale”. Un altro ancora ha scritto: “Queste parole dimostrano la sua falsità”. Pochi giorni era stata attaccata l’ennesima volta dopo la sua furia per le nomination ricevute da Tommaso Zorzi e da Stefania Orlando e per la lite con il fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ancora nel mirino

In cucina si è sfogata con Dayane Mello con una frase fuori luogo per il momento: “Se io sto male, beati voi che riuscite a farvi scivolare le cose addosso…”. E così è stata attaccata ancora una volta visto che quest’ultima è rientrata in casa per superare il lutto per la scomparsa del fratello. Così sui social i vari commenti: “Si sarà anche resa conto di essere stata indelicata con Dayane, ma ciò dimostra quanto sia bambina e vittima”.