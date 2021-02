Gigi D’Alessio, fidanzato con una fan molto più giovane di lui

Il gossip impazza intorno a Gigi D’Alessio, che sembra essersi fidanzato con una fan molto più giovane di lui.

Il gossip nelle scorse ore è esploso intorno al cantante napoletano Gigi D’Alessio. L’artista neomelodico sembra avere una nuova fidanzata, ma non è ancora arrivato un commento dal diretto interessato.

Sembrerebbe che per il cantante Gigi D’Alessio sia arrivato il momento di un nuovo amore. Ma chi è la nuova fidanzata del famoso artista? La fortunata in questione si chiama Denise e sembra essere una sua grande fan. I due si sono conosciuti la scorsa estate a Capri e l’occasione galeotta pare sia stato uno spettacolo sull’isola. Da una passione estiva, però, la loro si è trasformata sin da subito in una storia importante. La giovane ha 28 anni, ben ventisei in meno di Gigi, ma l’età non sembra essere un problema.

Gigi D’Alessio, il nuovo amore con una fan

Per Gigi D’Alessio la differenza d’età non sembra essere un problema, in quanto è stato legato per diversi anni con Anna Tatangelo, molto più giovane dell’artista. Per il momento si tratta ancora di un gossip, in quanto né il cantante né la sua nuova fidanzata hanno confermato la notizia. La loro storia è già importante, in quanto la giovane fan ha conosciuto la famiglia dell’artista.

Denise avrebbe già conosciuto i figli più grandi del cantante, sicuramente però non ha ancora conosciuto Andrea, il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto con Anna Tatangelo. Claudio, Ilaria e Luca, i figli più grandi dell’artista nati dal matrimonio con Carmela Barbato, hanno già conosciuto la fidanzata del padre. La neo coppia vive insieme nella villa del cantante a Roma, all’Olgiata, che condivideva con la Tatangelo.