Francesca Fialdini positiva, come sta la conduttrice Rai FOTO

Arriva la notizia che riguarda Francesca Fialdini positiva. Le condizioni della toscana, tra i volti di punta della Tv di Stato.

Francesca Fialdini positiva al Covid. La brutta notizia è giunta dalla stessa conduttrice televisiva, che sul proprio profilo personale Instagram ha svelato in che modo lo ha scoperto.

“Eh si, la risata fa bene a tante cose ma non ci protegge del tutto. Sono risultata positiva al Covid; mi sottopongo spesso a tampone e ieri prima di andare a lavoro ho preferito passare dalla farmacia. E così l’ho scoperto. La mia squadra grazie al cielo sta bene. La ruota girerà anche domenica in qualche modo. Vi terrò aggiornati passo passo ma senza stress”. Per la bella e bravissima conduttrice televisiva originaria di Massa ci sarà da osservare un periodo di isolamento in casa, come da prassi. Per quanto riguarda ‘Da Noi a Ruota Libera’, la puntata preparata per domenica 14 febbraio 2021 dovrebbe svolgersi lo stesso.

Francesca Fialdini positiva, ‘Da Noi a Ruota Libera’ non sarebbe comunque a rischio

Una Francesca Fialdini positiva ma asintomatica ed in buone condizioni di salute potrebbe svolgere la conduzione in collegamento video da casa. In questo la 41enne toscana seguirebbe l’esempio dei vari Carlo Conti e Serena Bortone, anche loro soggetti a positività al Covid. E che hanno svolto il proprio compito a distanza, presentando dal loro salotto rispettivamente ‘Tale e Quale Show’ e ‘Oggi è un altro Giorno’. Lei è decisamente l’esempio più calzante che ci sia per quanto riguarda la figura della donna in carriera. Oltre a ‘Da Noi a Ruota Libera’, la Fialdini nel 2020 ha potuto presentare anche altre trasmissioni, sia in televisione che in radio. L’abbiamo potuta vedere in ‘Fame d’Amore’ e ‘Così è la Vita’ su Rai 3 ed in ‘È l’Italia, Bellezza’ su Rai Storia. Su Rai Radio 2 ha presentato ‘Milledonne e un Uomo’ assieme a Max Novaresi.