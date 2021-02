Enrico Brignano: un post toccante per superare i problemi con gli haters

Enrico Brignano lascia tutti senza parole con il suo post toccante. In questo momento i problemi con gli haters sembrano molto distanti.

Brignano e Flora Canto sono diventati genitori nel 2017. Proprio in questo giorno, il 10 febbraio, è nata la figlia Martina.

I due si sono sempre dimostrati dei genitori amorevoli. La piccola è sempre stata protetta e salvaguardata dalla luce dei riflettori, ma non tutte queste attenzioni non sono bastate per sfuggire all’odio di alcuni utenti.

Enrico Brignano: l’amore per la figlia gli fa dimenticare gli hates

L’amore che la coppia prova per la bambina è qualcosa di profondo e viscerale. Lo si vede bene in molte delle interviste che hanno rilasciato. Spesso non hanno potuto trattenere le lacrime. Per entrambi è la prima figlia e forse è anche per questo che si sono dimostrati molto protettivi nei suoi confronti.

La piccola, fino ad ora, è sempre stata tenuta il più lontano possibile dal mondo dello spettacolo soprattutto a causa dei modi estremamente invadenti di quest’ultimo. Nonostante queste precauzioni gli haters sono comunque riusciti a colpire la famiglia. Il bersaglio principale dei commenti d’odio è stato Brignano, accusato di essere troppo vecchio per avere una bambina. Polemiche accentuate anche dalla differenza d’età che lo separa dalla compagna: tra loro ci sono 17anni.

La famiglia è riuscita a superare senza problemi questi commenti, senza darci troppo peso. Brignano è innamoratissimo della figlia e proprio oggi le ha dedicato un post molto commovente su Instagram. Un gesto molto apprezzato anche dai suoi fan che si sono dilungati in molti commenti.

Una pioggia di likes per il comico e la foto di Martina appena nata. Lui e Flora Canto sono sempre più innamorati e uniti. Chissà se arriverà un compagno di giochi per la piccola Martina.