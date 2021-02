Elisabetta Gregoraci Briatore, compleanno in famiglia: di nuovo insieme?

Gossip Elisabetta Gregoraci Briatore, le voci riguardo ad un loro ritorno insieme dopo il divorzio sono sempre più insistenti.

Si ritorna a parlare di un ritorno di fiamma Elisabetta Gregoraci Briatore. Se lei non ha concesso alcun margine di manovra al giovane Pierpaolo Pretelli al ‘Grande Fratello Vip 2020’, il motivo sarebbe proprio legato alla presenza dell’ex marito della calabrese. Questa è la convinzione di tanti ammiratori e non della bellissima calabrese, che ha compiuto 41 anni ma è come se ne dimostrasse costantemente 20. Il compleanno della showgirl originaria di Soverato, in provincia di Catanzaro, si è svolto a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio)

A festeggiarla c’erano, manco a dirlo, Flavio ed anche il loro figlio, Nathan Falco, nato nel 2010. Sui rispettivi social network ci sono le testimonianze di questa bella giornata passata in famiglia, che li ha visti anche presenziare in una deserta Piazza San Pietro. Tutto è avvenuto nella Capitale, con passeggiata e shopping inframezzate da un bel pranzo all’aperto ed una capatina anche a Villa Borghese. Al GF Vip intanto Pretelli ha già dimenticato da tempo la Gregoraci, con i suoi occhi e le sue attenzioni tutte rivolte a Giulia Salemi.

Elisabetta Gregoraci Briatore, lei ha passato il compleanno con lui

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal)

Al di fuori del reality invece il rapporto Elisabetta Gregoraci Briatore va avanti. Ufficialmente per il bene di loro figlio, ma secondo i soliti maliziosi anche per via della presunta esistenza del famoso contratto post-matrimoniale. Che conterrebbe clausole rigidissime nei confronti di lei. Una cosa già smentita da entrambi, così come viene smentito anche un ritorno di fiamma in realtà.

Fatto sta che, a guardarli insieme, loro due ed il loro ragazzo sembrano proprio una famiglia felice. Poche settimane fa tutti quanti erano stati anche a Dubai, tra mille sorrisi. L’importante è che ci sia l’armonia, come dovrebbe sempre essere tra persone che non sono più sposate.