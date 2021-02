Elisa Isoardi e Caterina Balivo insieme: quasi quasi…

Elisa Isoardi e Caterina Balivo insieme a pranzo: lo scatto manda in tilt il web, che acclama a gran voce le due primedonne Rai riempiendole di complimenti.

Elisa Isoardi e Caterina Balivo, due ex bellissime e bravissime conduttrici di casa Rai, sono entrambe a un punto di svolta della loro vita professionale. La prima dopo la chiusura de La Prova del cuoco si è cimentata a Ballando con le Stelle, la seconda dopo l’abbandono di Vieni di me e un anno sabatico è tornata in tv come giudice de Il cantante mascherato. E adesso? C’è chi lancia una sfiziosissima proposta…

La “chimica” tra Elisa Isoardi e Caterina Balivo

“Le… una volta ragazze…😂 @caterinabalivo #pranzo“. Così scrive Elisa Isoardi nell’ultimo post sul suo profilo Instagram, dove pubblica una bellissima foto scattata mentre era a pranzo con la collega Caterina Balivo. Chi l’ha detto che tra due primedonne come loro non possa esserci una sana complicità e una sincera amicizia. E forse, insinua qualcuno tra i commenti, anche qualcosa di più—

Elisa Isoardi e Caterina Balivo piacciono sempre tantissimo al pubblico che ne chiede da tempo il grande ritorno, non necessariamente sulla Rai. Anche perché l’ex fiamma di Matteo Salvini sta (ufficiosamente) per dire addio alla tv di Stato per passare alla concorrenza (e, si mormora, partire per l’Isola dei Famosi).

“Buon pranzo, mancate in TV 😢” scrive un utente e giù con molti commenti simili, con un profluvio complimenti per le due bellissime donne, se non proprio “ragazze”. “Siete bellissime❤️❤️❤️❤️perché non fate un programma tv insieme? – domanda un altro follower – Sarebbe sicuramente un successo👏👏❤️❤️”. Quasi quasi…

