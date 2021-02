Covid, il leader dell’Udc Cesa ricoverato allo Spallanzani

Covid, Lorenzo Cesa ricoverato allo Spallanzani. Dal partito fanno sapere che le sue condizioni sono stazionarie

Lo scenario politico è già abbastanza complesso in questa fase di passaggio dal dimissionario governo Conte bis al nuovo esecutivo di unità nazionale che sta nascendo a guida Mario Draghi. A fare rumore nel mondo politico, specie nel partito dell’Unione di Centro (Udc), è la notizia della positività del segretario dimissionario, ma di fatto ancora leader, Lorenzo Cesa. La senatrice dell’Udc Paola Binetti ha espresso vicinanza all’ex segretario del suo partito: “Mi spiace molto del ricovero di Cesa, sapevo che aveva contratto il virus e anche per questo l’altro giorno abbiamo sospeso la direzione nazionale dell’Udc ma stava a casa, l’avevo sentito. Mi spiace molto e spero che ne venga fuori alla grande. Da psicologa, penso che abbia pesato anche lo stress per l’avviso di garanzia delle settimane scorse. Mi spiace che si siano sommate tante, troppe, contrarierà nello stesso momento”.

Paola Binetti ha fatto riferimento all’avviso di garanzia arrivato a Lorenzo Cesa poche settimane fa nell’ambito dell’inchiesta della procura di Catanzaro in cui risulta indagato. La procura guidata da Nicola Gratteri sta indagando in una vicenda che riguarda la ‘ndrangheta denominata “Basso profilo”. Un momento in cui si sono sommate più faccende strettamente personali e delicate per l’ex segretario dell’Udc, che prima dell’avviso di garanzia sembrava stesse trattando, a nome del suo partito, un sostegno al Conte ter, poi mai nato. Lorenzo Cesa è ora ricoverato da ieri sera all’ospedale Spallanzani di Roma, nello specifico nel dipartimento coordinato dal Professor Nicola Petrosillo.

Le sue condizioni sono stazionarie. Lo stesso leader politico ha fatto sapere il suo stato di salute attuale attraverso il profilo Twitter, dove ha ringraziato le persone che gli sono vicine in questo momento.

