Lite Conte-Agnelli dopo Juventus-Inter: insulti pesanti, cosa è successo

L’Inter viene eliminata dalla Juventus che vola così in finale di Coppa Italia: nel finale scintille tra Conte ed Agnelli

Non finiscono le polemiche dopo Juventus-Inter con i bianconeri che volano ancora una volta in finale di Coppa Italia. Nel finale scintille tra il presidente Agnelli ed Antonio Conte, che ha svelato ai microfoni di Rai Sport: “Ve lo hanno detto fonti Juventus? Dovrebbero dire la verità. Penso che anche il quarto uomo ha visto e sentito cosa è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati e avere più sportività e rispetto per chi lavora”.

Lite Conte-Agnelli dopo Juventus-Inter: dito medio verso la tribuna

Nelle ultime ore è spuntato anche un video nel quale Antonio Conte sul finire di primo tempo alza il dito medio rivolto alla tribuna.