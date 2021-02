Lite Conte-Agnelli dopo Juventus-Inter: insulti pesanti, cosa è successo

L’Inter viene eliminata dalla Juventus che vola così in finale di Coppa Italia: nel finale scintille tra Conte ed Agnelli

Non finiscono le polemiche dopo Juventus-Inter con i bianconeri che volano ancora una volta in finale di Coppa Italia. Nel finale scintille tra il presidente Agnelli ed Antonio Conte, che ha svelato ai microfoni di Rai Sport: “Ve lo hanno detto fonti Juventus? Dovrebbero dire la verità. Penso che anche il quarto uomo ha visto e sentito cosa è successo per tutta la partita. Bisognerebbe essere più educati e avere più sportività e rispetto per chi lavora”.

Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª volta nella sua storia.

Di seguito si propongono il match report di #JuveInter (https://t.co/TfLyy05Wa0) e le parole del Mister (https://t.co/k3wNtAPSJ9) pic.twitter.com/l3r939B69c — JuventusFC (@juventusfc) February 9, 2021

Lite Conte-Agnelli dopo Juventus-Inter: dito medio verso la tribuna

Nelle ultime ore è spuntato anche un video nel quale Antonio Conte sul finire di primo tempo alza il dito medio rivolto alla tribuna. Sicuramente ci saranno provvedimenti con analisi specifiche per capire nel dettaglio cosa sarebbe successo tra i due. Tante polemiche con l’Inter che ora penserà soltanto al campionato per cercare di vincere lo Scudetto.