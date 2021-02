Atalanta – Napoli Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Atalanta e Napoli è valido per le semifinali di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Dopo la sfida di una settimana fa al San Paolo, stasera Atalanta e Napoli si giocano l’accesso alla finale della Coppa Italia. Chi vince affronterà la prima finalista della competizione, ovvero la Juventus. Ai bianconeri, infatti, ieri è bastato un incolore zero a zero contro l’Inter allenato dall’ex Antonio Conte per passare il turno.

La qualificazione in finale è completamente aperta: una settimana fa, la sfida del San Paolo è finita infatti a reti inviolate e per questo le due squadre hanno una vasta opzione di risultati per andare al turno successivo. L’Atalanta viene da un pareggio clamoroso col Torino: vinceva tre a zero e si è fatta raggiungere, il Napoli è andato ko col Genoa.

Precedenti di Atalanta – Napoli e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia/Gewiss Stadium di Bergamo tra i padroni di casa dell’Atalanta e gli ospiti partenopei è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Luca De Capitani e Manuel Pasqual.

Al di là dello zero a zero dell’andata, altre sei volte le due squadre si sono affrontate in Coppa Italia. Dunque, su sette precedenti, abbiamo avuto 3 vittorie azzurre, 2 bergamasche e 2 pareggi. All’Atalanta la prima vittoria, nel giugno 1973, quindi il primo pareggio, poi tre volte Napoli. Partenopei che vinsero infatti nel 1982, nel 1987 e più di recente nel 2014. Il 2 ottobre 2018 la vittoria dell’Atalanta per due a uno al San Paolo.

Atalanta e Napoli, le due squadre in campo: le formazioni

Gasperini e Gattuso stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Rrahmani, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne.