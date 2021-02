L’amore strappato, chi è la piccola Arianna: tutto su Elena Minichiello

Elena Minichiello, chi è la bambina che interpreta Arianna nella fiction di Canale 5 “L’amore strappato”: tutto quello che sappiamo su di lei.

“L’amore strappato” è la nuova fiction di tre puntate in onda su Canale 5, ispirata al libro “Rapita dalla giustizia”. Il personaggio principale di Arianna, interpretato dalle attrici Elena Minichiello e Francesca Di Maggio, è a sua volte ispirato alla storia vera di Angela Lucanto, bambina che all’età di 7 anni fu rinchiusa in un istituto dopo che suo padre era stato accusato (ingiustamente) di aver abusato sessualmente di lei.

Elena Minichiello, chi è la giovane attrice

Nella fiction di Canale 5 il personaggio di Arianna è raccontato in due fasi della sua vita, a 7 e a 17 anni. A interpretare la bambina è Elena Minichiello, giovanissima attrice che studia recitazione dal 2014. Elena non è nuova al mondo dello spettacolo, e ha già partecipato a film di successo come “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino. La Minichiello fa parte anche del cast del film “Mio fratello rincorre i dinosauri” di Stefano Cipani, in fase di registrazione e quindi non ancora disponibile al cinema.

La bambina non ha ancora profili social personali riconosciuti ufficialmente, ma su Instagram spopolano fan pages che pubblicano le sue foto e ne elogiano le doti d’attrice. Il pubblico italiano è innamorato della giovane, e da Elena si aspetta grandi cose anche per il futuro: vedremo nei prossimi anni cosa riserverà il destino a questa meravigliosa attrice.