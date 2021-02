Agata Reale leucemia, l’ex allieva di Amici è molto malata VIDEO

News Agata Reale leucemia. Lei prese parte ad ‘Amici’ in passato, adesso purtroppo è affetta da una forma molto aggressiva della malattia.

Agata Reale, in passato allieva dell’Accademia di ‘Amici‘ di Maria De Filippi, svela la triste notizia che la riguarda. La ragazza è affetta da leucemia promielocitica acuta e ha reso nota la cosa nel corso di una intervista concessa a ‘Diva e Donna’. Apprezzata ballerina, che aveva riscosso tanti consensi sia per la sua bravura che per la sua gradevolissima presenza e per l’affabilità, Agata Reale è ricordata da molti anche per i frequenti contrasti con la professoressa Alessandra Celentano.

Leggi anche –> “Mamma ho mal di pancia, bimbo di 3 anni muore due giorni dopo”

Siciliana di 34 anni, si piazzò ai tempi al secondo posto. Era la sesta edizione di ‘Amici’, nel 2007. La scoperta di avere questa grave malattia è avvenuta nel mese di novembre del 2019. E proprio a breve distanza dal matrimonio celebrato con il suo compagno, tale Carmelo. Di colpo la loro felice vita è finita con il conoscere questo sconvolgimento. Di colpo Agata perse i sensi senza motivo, mentre si trovava a casa. Questo la spinse a sottoporsi a degli esami clinici al termine dei quali emerse la terribile diagnosi. Inoltre la giovane aveva notato anche delle perdite di sangue senza alcun motivo apparente alle gengive. Questo avveniva per una sopraggiunta scarsità di piastrine.

Leggi anche –> Donna morta, accompagna i figli a scuola poi la tragedia in strada

Agata Reale leucemia, cos’è la promielocita acuta che l’ha colpita

Subito sono scattate le cure del caso ai tempi, con le previste chemioterapie ed il relativo percorso medico. La pandemia aveva poi fatto scattare le limitazioni che tutti noi conosciamo, e questo aveva lasciato Agata da sola in ospedale, impedendo alla madre ed al marito di poterle fare visita. Le cure stanno andando avanti a tutt’oggi, con dei check up da condurre una volta a mese.

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

Leggi anche –> Francesca Fialdini positiva, come sta la conduttrice Rai FOTO

Ora si trova a metà del percorso stimato, con una terapia di consolidamento che deve raggiungere i due anni di messa in pratica prima di potere tirare le somme. Purtroppo il tipo di leucemia del quale Agata Reale soffre – quella promielocita acuta – è la più grave che si conosca del suo tipo. Una diagnosi tempestiva può fare la differenza, mentre accorgersene troppo tardi contribuisce a fare aumentare il rischio di mortalità.