Veronica Maya, la foto choc: donna “a pecora” in casa

Veronica Maya ha condiviso sul suo profilo Instagram la foto di un’opera artistica che ha appena varcato le soglie di casa sua, destando un certo scandalo…

I gusti, recita un antichissimo adagio, non si discutono. Ma Veronica Maya ha messo a dura prova il suo pubblico social condividendo la foto dell’ultima opere d’arte contemporanea che ha varcato le soglie di casa sua…

Se vuoi seguire tutte le notizie scelte dalla nostra redazione in tempo reale CLICCA QUI

l pezzo da collezione di Veronica Maya

Così scrive Veronica Maya nell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram, presentando una serie di scatti dell’opera incriminata: “Ryan Mendoza è un artista statunitense, nato a New York, classe 1971, dai tratti e dalle vicende personali imprevedibili e tumultuose, come l’Etna che gli è tanto caro e alle cui pendici oggi trascorre gran parte del suo tempo dipingendo”.

“Oggi – aggiunge Veronica Maya – una sua opera è entrata in casa nostra…ed ha già trovato il suo posto.

Vi piace?📸😉❤️🌸

🔴IMMAGINI NON ADATTE AI BIGOTTI, AI LEONI DA TASTIERA, A CHI VEDE SOLO UNA DONNA A PECORA 😂”. Con tanto di hashtag: “#arte #noalsessismo #noviolenza #russiaversusamerica #nostereotipi #luoghicomuni #ribaltati #guardaoltre #serie

Thanks @gallerialuigisolito @spazionea @carla.travierso @frendoark #charcoaldust #arte #fotografia #artecontemporanea @ryan.mendoza.ryan.mendoza @fabia_fabia_fabia_“.

Leggi anche –> Chi è Veronica Maya, carriera e vita privata della conduttrice tv

Il grosso dei suoi fan e followers, però, non ha affatto apprezzato. “Cosa significa? Le sembra rispettoso mostrare una donna in quelle condizioni? Le donne russe sono viste come cani?” domanda un utente scandalizzato. Un altro gli fa eco: “Che schifo😣😣😣😣Soprattutto da una mamma come te👎Ti sembra utile avere pubblicato questa opera 😤😤😤😤”. E un altro ancora: “Sinceramente da ignorante nn mi piace proprio e nn perché sono bigotta. Ma perché è brutta la foto”. E così via. I social, si sa, a volte non perdonano…

Leggi anche –> Veronica Maya, chi è il marito Marco Moraci: età, foto, carriera