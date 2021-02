Speranza Capasso, finalmente libera dal peso e dal dolore

Speranza Capasso, ex partecipante del reality Temptation Island, è finalmente pronta a lasciarsi alle spalle il peso e il dolore.

Speranza Capasso ha partecipato al reality delle tentazioni “Temptation Island” con il suo fidanzato Alberto Maritato. La loro partecipazione è stata tra le più discusse del programma: dopo essersi lasciati, i due sono riusciti, però, a ritrovarsi ed ora sono pronti al grande passo.

Alberto Maritato si è dimostrato pronto per sposarsi con la sua Speranza e l’ha sorpresa con una proposta di matrimonio da sogno che ha lasciato la ragazza senza parole. “Questa proposta voleva essere la prova delle mie intenzioni per farle capire che è tutta la mia vita. Il nostro amore, oggi, è fortissimo“, ha dichiarato Alberto in merito alla sua scelta di sposare la ragazza. Ora, la coppia si mostra felice e innamorata e non vedono l’ora di convolare a nozze: la data più papabile sembra essere quella del 30 maggio 2022, quando festeggeranno i 18 anni di fidanzamento.

Speranza Capasso ritrova la felicità con Alberto

Speranza Capasso è una donna forte, che si sta godendo l’amore ritrovato con il suo fidanzato Alberto Maritato ed è consapevole delle critiche che li hanno circondati quando erano al reality: “La gente ha sempre giudicato e sono consapevole che molti non sono dalla nostra parte. Io accetto e rispetto le critiche, ma la vita è la mia e l’importante è che io sia felice“.

Oggi l’ex partecipante di “Temptation Island” si è finalmente messa alle spalle i dolori e le fatiche del passato ed è pronta a vivere serenamente la sua storia d’amore con Alberto Maritato, che tra non molto diventerà suo marito. “Una parole ci libera di tutto il peso e il dolore della vita: quella parola è amore…“, scrive Speranza Capasso su Instagram, chiedendo ai suoi followers cosa ne pensano della sua affermazione.