Chi ha rubato il cuore ad una delle attrici più amate di Hollywood Sandra Bullock? Ecco la storia di Bryan Randall, il suo compagno.

Tra le attrici più amate dello star system e di Hollywood Sandra Bullock è felicemente fidanzata con il fotografo Bryan Randall, che ha ormai presentato anche alla famiglia. I due si frequentano ormai da anni e sembrano felici e contenti insieme. Dopo un passato costellato da relazioni finite male che le avevano fatto guadagnare l’etichetta di “più sfortunata di Hollywood in amore“. Com’è nata la storia d’amore tra i due?

Sandra Bullock, la storia d’amore con Bryan

La notizia della loro frequentazione ha iniziato a circolare nel 2015, quando per la Bullock sembrava non esserci più speranza in fatto di uomini e di relazioni. Bryan Randall aveva 49 anni quando è iniziata la frequentazione con Sandra e nella vita è fotografo, ex modello e già padre di una figlia grande.

I due si sono conosciuti al compleanno del figlio della Bullock: il bambin compiva 5 anni e Sadra aveva ingaggiato un fotografo per immortalare i momenti più belli della festa. Il fotografo era prorpio Bryan e i due hanno perso la testa. Sono riusciti a mantenere segreta la loro relazione per mesi, prima di uscire allo scoperto e amarsi alla luce del sole. Hanno fatto la loro prima apparizione in pubblico al matrimonio di Jennifer Aniston, grande amica della Bullock che si è detta molto contenta per lei, dopo tante delusioni amorose. Entrambe si sono tolte di dosso l’etichetta delle eterne sfortunate in amore, dopo le storie naufragate con Brad Pitt per la Aniston e Jesse James per la Bullock.

Grazie alla nuova storia d’amore con Bryan, quindi, Sandra ha ritrovato non solo l’amore ma anche l’amicizia con Jennifer Aniston, con cui ha sempre avuto un rapporto ma mai intimo come adesso.