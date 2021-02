Myriam Catania in crisi con il marito, la confessione di Matilde Brandi

Matilde Brandi ha fatto una rivelazione choc sulla vita privata di Myriam Catania, che pare stia avendo dei problemi con il marito Quentin Kammermann.

Casa Chi è sempre miniera di grandi gossip e chiacchiere e questa volta non è stata da meno: Matilde Brandi ha rivelato un particolare choc sulla vita privata di Myriam Catania e del suo rapporto con il marito Quentin Kammermann. I due sono in crisi? Ultimamente la Catania è stata al centro dell’attenzione per un presunto flirt con il bellissimo attore Mario Ermito, gossip poi smentito ma tornato in auge proprio dopo le rivelazioni di Matilde Brandi. Ecco cosa ha detto l’attrice.

Myriam Catania, la confessione della Brandi

Intervistata da Casa Chi, la Brandi ha ritirato fuori la questione Catania e le voci che parlavano di una crisi coniugale. “Myriam Catania è in crisi con il marito.” – ha raccontato – “Mi ha svelato che Mario Ermito è carino. Tra i due potrebbe nascere una bella amicizia.”. Parole davvero poco equivocabili quelle dell’attrice! E che hanno sicuramente riacceso le chiacchiere riguado al flirt con Ermito.

Mario Ermito, dal canto suo, aveva smentito tutto. Anche lui era stato intervistato a Casa Chi sull’argomento: “Da Miriam, persona che adoro, mi è arrivata una proposta di fare con lei per un provino che lei doveva sostenere, ma quest’incontro non c’è stato. E poi come si dice: “Tra moglie e marito non mettere Ermito“”. Dalle sue parole non sembra trapelare altro che una buona amicizia, ma la rivelazione della Brandi dicono ben altro.

Non è la prima volta che la coppia Catania-Kammermann è in crisi. Avevano già passato e superato un momento difficile, qualche tempo fa. Era stata proprio Myriam a parlarne al settimanale diretto da Alfonso Signorini: “Tra noi c’è stato un periodo di crisi molto profonda. Mio marito era tornato in Francia, tra di noi erano subentrati problemi di coppia, problemi personali e anche problemi lavorativi.”