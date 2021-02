Marina Suma, chi è: età, carriera, flirt e come è diventata l’attrice FOTO

Marina Suma chi è e cosa fa: come è cambiata l’attrice diventata famosa con ‘Sapore di Mare’ e cosa fa oggi, tutte le info.

L’attrice Marina Suma è nota sin dai primi anni ’80. Per lei, nata a Napoli il 4 novembre 1959 da padre originario della Sicilia e madre napoletana, la popolarità arrivò con il film ‘Sapore di Mare‘. Nella pellicola tra le più note del regista Carlo Vanzina lei recitò accanto a Christian De Sica, Jerry Calà, Virna Lisi ed Isabella Ferrari tra gli altri. Il debutto sul grande schermo giunse però due anni prima con ‘Le Occasioni della Rosa’.

E prima ancora aveva lavorato come modella, grazie anche al fatto di essere bellissima e sufficientemente alta (1,73 cm). Una avvenenza conservata anche ai giorni d’oggi. La carriera cinematografica proseguirà con ‘Dio li fa e poi li accoppia’ con Johnny Dorelli, ‘Sing Sing’ con Adriano Celentano, ‘Cuori nella Tormenta’ con Lello Arena e Carlo Verdone ed ancora con Jerry Calà in ‘Un Ragazzo e una Ragazza’. Tutte commedie nelle quali Marina Suma venne molto ammirata per la sua recitazione. Ma lei era capace di destreggiarsi anche in ruoli più impegnati e drammatici, come attestano ‘Blues Metropolitano, ‘Caramelle da uno sconosciuto’ e ‘Una donna da scoprire’. La Suma ritornerà comunque ad un genere più scanzonato nel corso degli anni ’90. Degna di nota è la sua prova in ‘Yerma’ di Arnolfo Petri, tratto da un’opera di Federico Garcia Lorca. Una interpretazione grazie a cui vinse la Nike per il Teatro come migliore attrice protagonista.

Marina Suma chi è, la carriera artistica e la vita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marina Suma (@marina_suma)

Dopo il 2000 la carriera di Marina Suma la vede impegnata in televisione, tra fiction e programmi vari in particolar modo sugli schermi della Rai. E non dimentica il teatro, con un lungo tour datato 2009 e che la vide protagonista in ben 40 tappe in tutta Italia. L’ultimo film in cui risulta accreditata è ‘Ballando il Silenzio’ del 2015. Tra gli altri premi vinti in carriera figurano:

David di Donatello – 1982 – miglior attrice esordiente

Nastro d’argento alla migliore attrice esordiente – 1982

Premio Lù Mière Calicicidicinema – 2016 – miglior attrice premiata per la versatilità artistica dimostrata nella sua carriera cinematografica

Nel 2018, durante una ospitata a ‘Vieni da Me’, la Suma confessò di avere ricevuto un corteggiamento importante da Jerry Calà. Ma oltre a quello non ci fu nient’altro. Sembra che lei sia fidanzata con un uomo da prima del 2010 ma oltre a questo non ci sono informazioni. Lei avrebbe sempre voluto avere dei figli, provando anche con la fecondazione eterologa. Una pratica vietata in Italia a partire dal 2004. Ai giorni d’oggi le cronache la danno come spesso presente alle Isole Eolie, sempre impegnata nella recitazione e dedita alla creazione di monili come passatempo.