Mara Venier aveva già conquistato la Rai risollevando le sorti di “Domenica In”, ma ultimamente sembrava volesse lasciare. Cosa è cambiato?

Rai 1 ha un grande debito nei confronti di Mara Venier: da quando è lei alla guida di “Domenica In” il programma non solo ha guadagnato in ascolti, ma ha anche raggiunto quelli di Barbara D’Urso (concorrente per eccellenza).

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Tuttavia, nel corso delle ultime puntate della scorsa edizione del programma, la donna aveva fatto intendere di voler lasciare la televisione: una decisione che deve aver preoccupato non poco il direttore di Rai 1.

Un direttore che si rifiuta di lasciarla andare

“Mara sa essere profonda e leggera, fa commuovere, riflettere e divertire. Oltre a Domenica In mi piacerebbe coinvolgerla in altri progetti”: così ha detto Stefano Coletta, direttore di Rai 1. Evidentemente il primo canale della Rai non è ancora pronto a lasciarsi scappare una delle sue conduttrici più di successo.

Leggi anche -> Mara Venier, confessa il peccato: “È successo con un vip amatissimo”

Qualche giorno fa, poi, anche Mara Venier ha fatto sapere al suo pubblico di aver cambiato idea: per ora preferisce non interrompere la sua carriera televisiva. “Ho riflettuto su quanto mi mancherebbero il mio pubblico e i miei compagni di lavoro, che sono per me una seconda famiglia, e ho fatto un passo indietro” ha ammesso (forse convinta dalle parole di Coletta, che l’ha descritta come “fatta apposta per farsi amare dal pubblico”).

Leggi anche -> Mara Venier, bellissima sul set del suo primo film: ecco le foto

Insomma: è sicuro che potremo vedere ancora la Venier a “Domenica In”. In che modo Stefano Coletta voglia “coinvolgerla di più”, però, è ancora un mistero: dovremo aspettare ancora perchè ci venga detto in quali nuove vesti potremo vedere Mara Venier.