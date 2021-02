Juventus – Inter Coppa Italia: streaming, formazioni, precedenti

Il match tra Juventus e Inter è valido per le semifinali di Coppa Italia: streaming in diretta e in tv, dove vederla.

Ritmi forzati per il calcio italiano: dopo un giorno di pausa, si torna in campo e la sfida di questa sera è di quelle che hanno davvero una grande storia. Si affrontano infatti le formazioni di Juventus e Inter, nella più classifica delle sfide che riguardano il nostro calcio, tanto che il match è noto come derby d’Italia.

Dopo la rocambolesca vittoria di una settimana fa a San Siro, propiziata da due errori nerazzurri, la Juventus ha disponibili contro l’Inter due risultati utili su tre, mentre la squadra che gioca in trasferta per qualificarsi deve vincere con almeno due gol di scarto, oppure segnandone almeno tre.

Precedenti di Juventus – Inter e dove vedere in tv e streaming

La partita di questa sera all’Allianz Stadium di Torino tra i padroni di casa della Juventus campione d’Italia e gli ospiti dell’Inter è un’esclusiva Rai e sarà quindi visibile per tutti su Raiuno a partire dalle 20.45, ma non solo. Infatti, chi non potrà seguire davanti al teleschermo la partita, ha la possibilità di vederla in diretta streaming su Raiplay, piattaforma web del servizio pubblico, sempre in chiaro. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Questo sarà il match numero 240 in assoluto tra le formazioni, con 109 vittorie bianconere contro le 72 nerazzurre. In Coppa Italia, le due formazioni si sono affrontate 33 volte, con 15 vittorie della Juventus contro le dieci dell’Inter. Due volte le formazioni sono affrontate in finale e in entrambe le occasioni ha vinto la Juventus. Come detto, all’andata si è imposta la formazione di Andrea Pirlo.

Juventus e Inter, le due squadre in campo: le formazioni

Conte e Pirlo stanno completando le loro scelte in vista del match di questa sera. Queste le formazioni in campo: