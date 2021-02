Juventus-Inter, Conte da dentro o fuori: le ultime in casa nerazzurra

Una sfida nella sfida per Antonio Conte. La finale di Coppa Italia nel mirino sfidando ancora una volta il suo passato della Juventus

Nel corso degli anni l’Inter è tornata alla ribalta dimenticando in fretta gli anni di purgatorio. Dal 2010, anno del Triplete sotto la gestione Mourinho, il club nerazzurro non è riuscito a collezionare più vittorie importanti. Antonio Conte ci sta provando con un lavoro totale riuscendo anche a raggiungere la finale di Europa League nella scorsa stagione. Quest’anno, invece, è arrivata la cocente eliminazione in Champions, ma contro la Juventus ci sarebbe la possibilità di centrare la finale di Coppa Italia sfidando proprio il suo passato.

Leggi anche –> Alexis Sanchez, numeri impietosi: duro attacco di Antonio Conte

Leggi anche –> Calciomercato Inter, Eriksen titolare. Cambia idea, ora resta?

Juventus-Inter, Scudetto la priorità per Conte

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

In caso di eliminazione anche dalla Coppa Italia, l’Inter si concentrerà per il prosieguo della stagione ovviamente sull’unica competizione. Lo Scudetto resta un sogno per Conte visto che da ormai da tantissimi anni soltanto la Juventus è diventata la reale protagonista del campionato italiano. Ci hanno provato per diversi anni Roma e Napoli senza riuscire a trionfare. Ora Conte non vede l’ora di trionfare alla guida della squadra nerazzurra.