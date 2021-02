Ilenia Fabbri, giallo Faenza: ipotesi delitto su commissione

La tragica morte di Ilenia Fabbri, senza risposte il giallo di Faenza: spunta l’ipotesi delitto su commissione.

A quattro giorni dal decesso della donna, sono tante le domande senza risposta sul delitto di Faenza, in cui è morta Ilenia Fabbri. I contorni del giallo sono sempre più netti e gli inquirenti non riescono a venire a capo di quanto accaduto all’alba di sabato 6 febbraio in quell’abitazione.

Le forze dell’ordine hanno anche rinvenuto l’arma del delitto, un coltello da cucina che sarebbe stato preso dalla casa e non portato dall’esterno. Ma a quanto pare, il presunto assassino non ha lasciato tracce del suo passaggio. Nessun segno di effrazione, né impronte di scarpe nella casa.

Chi ha ucciso Ilenia Fabbri? L’ipotesi degli inquirenti

Prende corpo dunque l’ipotesi di un delitto su commissione, messo in atto da un killer professionista. Questi sarebbe entrato in casa senza lasciare appunto segni di effrazione sulla porta, quindi presumibilmente – secondo una tesi che prende corpo – grazie a una copia delle chiavi. Quindi si sarebbe posto alle spalle della donna e l’avrebbe aggredita senza farsi notare, impedendole così qualsiasi reazione se non quella di fuggire. E senza lasciare tracce delle proprie scarpe sporche di sangue.

Quindi è svanito nel nulla, sempre senza lasciare traccia, stando a quando stanno appurando gli inquirenti, che però non si arrendono. Per provare a trovare una traccia dell’assassino, infatti, stanno passando anche al setaccio tutte le telecamere di videosorveglianza della città. Finora, le uniche certezze sono che la vittima non aspettava nessuno a quell’ora del mattino e che anzi sorpresa dall’assassino avrebbe tentato la fuga. Intanto, l’ipotesi che prende corpo, di fronte a un delitto così ‘perfetto’, è che questo sia stato messo in atto su commissione.