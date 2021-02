Governo Draghi sostenuto da Leu, Iv e Pd. Fdi conferma il no. M5s chiederà quale è il perimetro della maggioranza

Le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi si concluderanno in questa giornata. Dopo di che Draghi dovrà fare il punto della situazione, tracciare la maggioranza e riferire poi al Capo dello Stato, sciogliendo di fatto le riserve. Hanno confermato il sostegno il Partito Democratico, Liberi e Uguali, che era in bilico nel primo passaggio, e Italia Viva. Forza Italia confermerà il sostegno e si presenterà con il leader Silvio Berlusconi nonostante i medici abbiano consigliato all’ex presidente del Milan di evitare spostamenti. Nessuna novità neanche da Fratelli d’Italia che conferma il no anche se valuteranno di volta in volta i provvedimenti da votare in aula. Le novità delle ultime ore arrivano dal Movimento Cinque Stelle che ha affidato al voto degli iscritti il sì definitivo al sostegno a Draghi attraverso la piattaforma Rousseau. Il Movimento, inoltre, è intenzionato a chiedere al premier incaricato un perimetro di maggioranza. Il governo di tutti non convince il Movimento che chiede garanzie.

Leu scioglie le riserve, il Movimento fa una richiesta

Intanto iniziano a trapelare le prime idee del programma che Draghi porrà poi al voto dei partiti in parlamento. Cosa intende fare Draghi per rilanciare l’Italia è la chiave del futuro del governo dell’ex presidente della Bce. Intanto trapela un no alla flat tax che è l’opposto dell’imposta progressiva, ossia crescente al crescere del reddito. Un boccone amaro per la Lega che ha già cambiato idea sul Recovery decidendo di sostenerlo dopo il voto mancato a Bruxelles.

L’economista intende puntare sulla lotta all’evasione, tema che non è mai stato centrale nei programmi del centrodestra. La scuola è un punto importante per Draghi che immagina di prolungare la chiusura in estate per recuperare lezioni e intende partire dalle assunzioni dei docenti.

