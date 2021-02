Giancarlo Magalli, nuovo attacco alla Volpe: “Lo prende sempre…”

Giancarlo Magalli lancia un nuovo affondo su Adriana Volpe: “Fa una cosa che non piace alle colleghe della tv…”.

Che tra Giancarlo Magalli e la collega Adriana Volpe non corra buon sangue non è certo una novità: dopo uno spiacevole scambio di battute in diretta a I Fatti Vostri, i due sono finiti in tribunale e continuano a scambiarsi frecciatine più o meno velenose a distanza, nell’evidenza impossibilità di trovare un punto di conciliazione. Soprattutto dopo l’ultima intervista di Magalli a Nuovo Tv…

L’ennesima frecciata di Giancarlo Magalli alla collega

Ad anticipare qualche ghiottissimo stralcio delle dichiarazioni rilasciate da Giancarlo Magalli al noto magazine è il direttore della testata, Riccardo Signoretti, dalle pagine del proprio account Instagram, dove l’ultimo post è accompagnato da un’inequivocabile copertina.

“Parla chiaro, come sempre, Giancarlo Magalli – scrive il giornalista -. Il popolare conduttore Rai spiega a Nuovo Tv: ‘In genere Adriana ha problemi con le altre donne perché prende il loro posto in televisione: lo ha fatto più di una volta. Basti ricordare quello che è successo a Manila Nazzaro, che non è stata riconfermata a Mezzogiorno in famiglia’”.

E ancora: “Magalli parla anche dell’amicizia tra la Volpe e Stefania Orlando, concorrente del Grande fratello vip. ‘Per quello che so, e so di sapere la verità, per un po’ di tempo Stefania non l’ha molto sopportata e non erano amiche’, dice a Nuovo Tv“. C’è da scommettere che queste ultime esternazioni del 73enne conduttore saranno un ulteriore boccone indigesto per Adriana Volpe. La guerra continua…

