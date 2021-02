Gf Vip, Guenda Goria svergogna Francesco Baccini: “Ci ha provato…”

Guenda Goria è su tutte le furie con Francesco Baccini e promette di dargli al momento opportuno il benservito: “Se ti incontro di nuovo…”.

Il tanto atteso confronto tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini al Grande Fratello Vip, andato in scena ieri sera, non è piaciuto per niente alla figlia della showgirl e conduttrice, Guenda Goria. La quale ha appena pubblicato su Twitter due post di fuoco nei confronti del popolare cantante, accusandolo di aver cercato di infangare la madre e promettendogli pan per focaccia.

La minaccia di Guenda Goria a Francesco Baccini

“In pochi minuti ha cercato di sbugiardare e infangare una donna, a cantare in playback sbagliando l’attacco e a fare pubblicità ai suoi film. Se ti rincontro…Facciamo due chiacchere!”: così scrive Guenda Goria riferendosi a Francesco Baccini.

La figlia di Maria Teresa Ruta rincara poi la dose, sostenendo che “di garbo Francesco Baccini non ne ha avuto…”, e si dice anche molto delusa da Cristiano Malgioglio. Non è una novità che la ragazza sia molto schietta e diretta, e guai a toccarle la mamma: diventa una belva.

Per il resto, in tanti continuano a domandarsi in queste ore se davvero Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini abbiano avuto il tanto favoleggiato flirt o meno, avendo i due fornito versioni contrastanti a tal proposito. La stessa Guenda Goria ha chiosato sempre su Twitter: “Questa ossessione della verità a tutti i costi? A volte si omette qualcosa per tutela di persone terze. I racconti ingentiliti hanno a che fare con il garbo e non con la menzogna…”. A libera interpretazione…